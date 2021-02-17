В Україні виставили на продаж "Ірпінський виправний центр". Це перша пенітенціарна установа, яка може бути продана в рамках анонсованого Міністерством юстиції "великого розпродажу в'язниць".

Про старт продажів повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

“Ірпінський виправний центр” знаходиться в селищі Коцюбинське (Київська область). Його виставив на продаж Мін’юст спільно з Фондом держмайна.

Стартова ціна об’єкта перевищує 220 млн гривень.

“Перший пішов! “Великий розпродаж в’язниць” дійшов до етапу першого аукціону. Якщо хто має зайві 220 млн і хоче придбати невелику в’язницю в декількох кілометрах від Києва – welcome”, – зазначив Малюська.

Він уточнив, що 70% надходжень від продажу будуть витрачені “на розвиток нової тюремної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам”, а 30% – поповнять державний бюджет.

Як відомо, Малюська анонсував “великий розпродаж в’язниць” ще влітку минулого року.

Зазначалося, що першим на продаж виставлять “Ірпінський виправний центр”.

Крім того, планувалося виставити на продаж Львівську виправну колонію №48. Вона розташована неподалік від центру міста.