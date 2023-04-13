Про це інформує пресслужба МОЗ.
Ендокапсула – це камера у вигляді капсули. Технологія, дозволяє побачити слизову оболонку тонкого кишківника, оскільки іншими методами досліджень побачити її зміни неможливо. Її застосування можливо навіть у маленьких дітей (віком від 2 років).
Як пояснили в МОЗ, протягом дослідження пацієнт може стрибати, ходити, бігати, сидіти, лежати, грати. Через годину від проковтування капсули, вже можна пити, а через три – їсти.
Наголошено, що ендокапсули є абсолютно безболісним та безпечним для пацієнта, адже капсула є одноразовою. Під час дослідження капсула проходить самостійно шлунково-кишковий тракт і виходить природним шляхом.
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