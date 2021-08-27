26 серпня в Україні зафіксували 2 032 підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, захворіли 127 дітей та 46 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 838 осіб. Водночас одужало – 1 253 особи, а летальних випадків зафіксовано 66.

За добу було протестовано 23 049 осіб методом ПЛР, 7 219 осіб – методом ІФА, 23 218 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло 2 280 203 особи; одужали – 2 204 682 особи; летальних випадків – 53 632; проведено ПЛР-тестувань – 11 903 521.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

Слід зазначити, що до цього понад 2 тисячі нових випадків COVID-19 фіксували у червні. Зокрема, 4 червня було підтверджено 2 266 випадків коронавірусу.