Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 838 осіб. Водночас, одужало – 1 253 особи, а летальних випадків зафіксовано 66.
За добу було протестовано 23 049 осіб методом ПЛР, 7 219 осіб – методом ІФА, 23 218 осіб – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 280 203 осіб; одужали – 2 204 682 осіб; летальних випадків – 53 632; проведено ПЛР-тестувань – 11 903 521.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.
Слід зазначити, що до цього понад дві тисячі нових випадків COVID-19 фіксували у червні. Зокрема, 4 червня було підтверджено 2 266 випадків коронавірусу.
- Нагадаємо, за попередню добу, 25 серпня, в Україні було зафіксовано 1581 новий випадок COVID-19.