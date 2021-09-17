Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 1 568 осіб. Водночас одужало – 1 914 осіб, а летальних випадків зафіксовано 99.
За добу було протестовано 35 171 особа методом ПЛР, 8 230 осіб – методом ІФА, 31 879 осіб – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 338 164 особи; одужали – 2 228 543 особи; летальних випадків – 54 750; проведено ПЛР-тестувань – 12 412 498.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та у Києві (426).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 426 випадків;
- Вінницька область – 155 випадків;
- Волинська область – 169 випадків;
- Дніпропетровська область – 426 випадків;
- Донецька область – 364 випадки;
- Житомирська область – 196 випадків;
- Закарпатська область – 46 випадків;
- Запорізька область – 238 випадків;
- Івано-Франківська область – 156 випадків;
- Київська область – 257 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 273 випадки;
- Львівська область – 644 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 530 випадків;
- Полтавська область – 133 випадки;
- Рівненська область – 207 випадків;
- Сумська область – 147 випадків;
- Тернопільська область – 247 випадків;
- Харківська область – 649 випадків;
- Херсонська область – 200 випадків;
- Хмельницька область – 307 випадків;
- Черкаська область – 209 випадків;
- Чернівецька область – 345 випадків;
- Чернігівська область – 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що наразі в Україні чотири області наближаються до “червоного” рівня епіднебезпеки із коронавірусом.