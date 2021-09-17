За минулу добу, 16 вересня, в Україні зафіксували 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 677 дітей та 105 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 1 568 осіб. Водночас одужало – 1 914 осіб, а летальних випадків зафіксовано 99.

За добу було протестовано 35 171 особа методом ПЛР, 8 230 осіб – методом ІФА, 31 879 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 338 164 особи; одужали – 2 228 543 особи; летальних випадків – 54 750; проведено ПЛР-тестувань – 12 412 498.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та у Києві (426).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 426 випадків;

Вінницька область – 155 випадків;

Волинська область – 169 випадків;

Дніпропетровська область – 426 випадків;

Донецька область – 364 випадки;

Житомирська область – 196 випадків;

Закарпатська область – 46 випадків;

Запорізька область – 238 випадків;

Івано-Франківська область – 156 випадків;

Київська область – 257 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 273 випадки;

Львівська область – 644 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 530 випадків;

Полтавська область – 133 випадки;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 247 випадків;

Харківська область – 649 випадків;

Херсонська область – 200 випадків;

Хмельницька область – 307 випадків;

Черкаська область – 209 випадків;

Чернівецька область – 345 випадків;

Чернігівська область – 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.