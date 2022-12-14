Про це він повідомив на пресконференції “Медіацентру Україна — Укрінформ”.
За його словами, в Україні вперше зафіксовано катування дітей. За словами Уповноваженого він особисто бачив у Балаклії дві катівні.
Одного хлопця, як зазначив Лубінець, в катівні утримували 90 днів. Він розповів, як його різали ножем, нагрівали метал і випалювали частини тіла, кілька разів виводили на “розстріл” і стріляли поверх голови. Дитина цілодобово чула крики жінок та чоловіків, яких катували.
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Іншого 14-тирічного юнака схопили за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Його затримали, і тримали у катівні із застосуванням тортур.
Крім того, в деокупованому Херсоні виявили 10 катівень, в одній із них була окрема камера, де тримали дітей. Дитяча камера відрізнялась тільки тим, що там були постелені каримати.
Зазначається, що дітям давали воду через день і практично не давали їжу. Окупанти здійснювали психологічний тиск, розповідаючи дітям, що від них нібито відмовились батьки.
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