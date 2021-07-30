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В Україні вперше жінка очолила одне з формувань ЗСУ

Медичні сили Збройних сил України вперше очолила жінка.

П’ятниця, 30 липня 2021, 22:19

Про це повідомляє Міноборони.

Міністр оборони Андрій Таран підписав наказ про призначення Тетяни Остащенко на посаду Командувача Медичних сил ЗСУ. Таким чином, кажуть в МО, відбувається рух до побудови армії нового зразка.

“Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками”, – заявив Таран.

За його словами нове призначення в ЗСУ свідчить не лише про гендерну рівність, а й про фаховість.

“Тетяна Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення. Проходила військову службу головним інспектором Головної інспекції Міністерства оборони України, тому чудово розуміє той фронт робіт, котрий необхідно подужати, аби відновити нормальне функціонування військової медицини”, – додав Таран.

Міністр переконаний, що Остащенко наведе лад у медичній службі, удосконалить процеси медичного забезпечення армії, створить сприятливі умови для розвитку галузі відповідно до стандартів НАТО, а також зменшить корупційні ризики й синхронізує процеси всіх складових Медичних сил.

За словами Тарана, натепер жінки становлять чверть ЗСУ, ба більше, зростає їхня роль у розвитку війська.

Що відомо про Тетяну Остащенко?

Тетяна Остащенко народилась у серпні 1974 року у Львові в родині військовослужбовця. Вона з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Львівського Державного медичного інституту, а також Українську військово-медичну академію.

В ЗСУ Остащенко пройшла шлях від начальника аптеки у військовій частині до головного інспектора Головної інспекції Міноборони. Вона також отримала оперативно-тактичний рівень військової освіти 2020 року й закінчила низку курсів в арміях країн НАТО.

  • 18 жовтня 2018 року президент України Петро Порошенко вперше присвоїв жінці звання генерала. Звання була удостоєна начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей.
  • У березні минулого року президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора полковнику Юлії Лапутіній, яка обіймає посаду заступника начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
Теги: Андрій Таран, гендерна рівність, ЗСУ, посада

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