Назабаром в Україні повністю впровадять електронний реєстр спортивних споруд, який дозволить моніторити, які зміни відбуваються на об’єктах спортивної інфраструктури.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Реєстр також покращить аналітичну діяльність Мінмолодьспорту та зменшить корупційні ризики під час планування будівництва нових спортивних споруд.

Електронний реєстр уже містить інформацію про майже 1200 спортивних обʼєктів і продовжує наповнюватися. Тестування реєстру показало високий попит на інформацію про спортивні споруди серед українців. Зараз триває робота над упровадженням реєстру та оновленням його функціоналу.

Завдяки цьому:

можна буде розширити параметри обліку доступності спортивних об’єктів для людей з інвалідністю;

органи спортивного управління зможуть якісніше створювати статистичну звітність;

громадяни зможуть знаходити потрібні спортивні заклади за допомогою фільтрів, а також надавати зворотний зв’язок;

тренери, секції та федерації зможуть порівнювати пропозиції на ринку та знаходити оптимальне місце для тренувань і змагань;

юридичні особи зможуть знаходити інформацію про можливості використання спортивних об’єктів.

Крім того, реєстр допоможе залучати інвесторів, меценатів і спонсорів до будівництва, відновлення та реконструкції спортивної інфраструктури.

Зараз триває обговорення проєкту Постанови, яка затвердить алгоритм роботи електронного реєстру.

У відомстві розповіли, що подеколи в Україні облік спортивних споруд досі ведеться в паперовій формі. Це ускладнює комунікацію між власниками цих об’єктів та їхніми користувачами.

Крім того, держава не може об’єктивно оцінити реальні потреби у відновленні та модернізації спортивної інфраструктури. Саме тому триває робота над впровадженням електронного реєстру спортивних споруд.