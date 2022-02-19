19 лютого 2022 року на переважній частині українських територій будуть опади у вигляді дощу, злегка потепліє.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від 0 до 3 градусів. По всій території буде хмарно та дощитиме.

У центрі України температура вдень коливатиметься від 6°C до 9°C вдень, і -2..1°C вночі, буде хмарно та протягом дня можливі опади у вигляді дощу.

На півночі країни температура буде від 5 до 8 градусів вдень і -2..1°C вночі, дощитиме.

На сході країни удень температура коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла, вночі – від 0°C до -3°C, буде хмарно з проясненням.

На півдні також буде хмарно з проясненням, температура коливатиметься від 8 до 11 градусів тепла удень, а вночі – від -2 до 1 градусів морозу.

У Києві вдень температура коливатиметься до 6 до 8 градусів тепла, вночі – від -1 до 1°C, дощитиме.