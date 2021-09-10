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В Україні встановили ще 20 камер автофіксації порушень ПДР: список

Відсьогодні це 20 приладів системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху запрацювали на дорогах України.

П’ятниця, 10 вересня 2021, 10:21

Про це повідомив перший заступник начальник Департаменту патрульної поліції Олексії Білошицький.

Зокрема, прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі з’явилися на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці.

Розташування приладів:

Полтавська область (3 прилади контролю “КАСКАД”)

  • на 324 км+515 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 90 км/год)
  • на 319 км+374 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 30 км+459 автодороги М-22 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)

Кременчук (2 прилади контролю “КАСКАД”)

  • вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Свободи, 69-А напрямок спрямування приладу вул. Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год)

Миколаїв (2 прилади контролю “КАСКАД”)

  • просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінської (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. 295-ї Стрілецької Дивізії (обмеження швидкості 50 км/год)

Полтава (3 прилади контролю “КАСКАД”)

  • вул. Великотирнівська, 19, напрямок спрямування приладу вул. Івана Мазепи (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Героїв АТО, 31, напрямок спрямування приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок спрямування приладу вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год)

Харків (6 приладів контролю “КАСКАД”)

  • просп. Науки, 60-А, напрямок спрямування приладу вул. Новгородська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Науки, 7-В, напрямок спрямування приладу вул. Бакуліна (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Московський, 86-А, напрямок спрямування приладу вул. Нікітіна (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Льва Ландау, 27, напрямок спрямування приладу вул. Маршала Федоренка (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Полтавський Шлях, 79, напрямок спрямування приладу вул. Семінарська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • Білгородське шосе, 1, напрямок спрямування приладу вул. Комуни (обмеження швидкості 50 км/год)

Чернівці (4 прилади контролю “КАСКАД”)

  • Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Білоруська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Старокостянтинівська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Винниченка, 116, напрямок спрямування приладу вул. Степова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Винниченка, 97, напрямок спрямування приладу вул. Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год)

Таким чином загальна кількість камер, що автоматично фіксують правопорушення у сфері БДР, на дорогах України склала 138.

  • 17 березня, в Україні набув чинності закон щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.
Теги: автофіксація, ПДР, поліція, порушення ПДР

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