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В Україні встановили ціни на поліетиленові пакети – щонайменше 2 гривні

20 грудня Кабінет Міністрів України встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети – мінімальна вартість становитиме 2 гривні за пакет.

Понеділок, 20 грудня 2021, 18:27

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Такий крок, на переконання міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, у перспективі матиме позитивний вплив на здоров’я українців.

Міністр стверджує, що збільшення використання пластикових виробів за останні 20 років спричинило зростання випадків захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться у таких виробах. Він назвав ці речовини ендокринними руйнівниками.

“До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду”, – заявив очільник МОЗ.

Уряд визначив мінімальну вартість пакетів зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів:

Тепер щонайменше 2 гривні буде коштувати один пакет без ручок і бокових складок; щонайменше 2,50 грн – пакет з ручками, але без бокових складок; 2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками; 3 грн – пакет з ручками та боковими складками.

Продавець за власним бажанням може встановити вищу ціну. Такі норми передбачені проєктом постанови Кабміну “Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети”.

Теги: Кабінет Міністрів України, Кабмін, пакети, поліетилен

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