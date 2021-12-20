В Україні встановили ціни на поліетиленові пакети – щонайменше 2 гривні

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Такий крок, на переконання міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, у перспективі матиме позитивний вплив на здоров’я українців.

Міністр стверджує, що збільшення використання пластикових виробів за останні 20 років спричинило зростання випадків захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться у таких виробах. Він назвав ці речовини ендокринними руйнівниками.

“До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду”, – заявив очільник МОЗ.

Уряд визначив мінімальну вартість пакетів зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів:

Тепер щонайменше 2 гривні буде коштувати один пакет без ручок і бокових складок; щонайменше 2,50 грн – пакет з ручками, але без бокових складок; 2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками; 3 грн – пакет з ручками та боковими складками.

Продавець за власним бажанням може встановити вищу ціну. Такі норми передбачені проєктом постанови Кабміну “Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети”.