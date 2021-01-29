7 лютого 2021 року, під час Ukrainian Fashion Week No Season 2021, в онлайн-форматі відбудеться наймасштабніший саміт, присвячений розвитку сталої моди в Україні.

BE SUSTAINABLE! – це професійна міжнародна подія, спрямована на підвищення рівня експертизи у напрямку сталого розвитку українських професіоналів, які працюють у сфері дизайну та виробництва одягу.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit проходить за підтримки Програми малих ґрантів публічної дипломатії уряду США – “Культура та програми для молоді” 2020-2021.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit відбувається під егідою Ukrainian Fashion Council, у межах офіційної програми Ukrainian Fashion Week.

Тема третього BE SUSTAINABLE! Fashion Summit – Digital Innovations and Sustainability.

Спираючись на досвід проведених заходів та на безпрецедентні виклики, спричинені COVID-19, проєкт задає новий вектор розвитку, взявши за основу три головні меседжі:

⁃ Стійкий розвиток не передбачає змагання. Це наша спільна мета, і ми маємо об’єднати наші зусилля задля досягнення інноваційного та відповідального майбутнього!

⁃ Цифрові інновації у моді – це головна рушійна сила, що приведе нас до стійкого розвитку, тому сьогодні ми повинні ділитися досвідом і крокувати разом у відповідальне майбутнє!

⁃ Цифрові інновації у стійкому розвитку – це ефективні засоби комунікації, тому сьогодні нас мають почути заради кращого майбутнього!

У новому сезоні проєкт буде представлено у вигляді відеопрезентацій колекцій sustainable-дизайнерів, а також міжнародної конференції на медіаплатформах Ukrainian Fashion Week. Новий медіаформат створено з метою посилення місій проєкту: відкриття, демонстрації та підтримки сталих дизайнерів; обміну міжнародним досвідом та знаннями; інноваційного розвитку індустрії.

Нову ідею ресайклінгу уніформи великих компаній, що може вирішити цю глобальну проблему, запропонували DHL Express Україна та дизайнерка бренду POSTUSHNA Юлія Постушна. У рамках саміту буде презентовано спеціальну капсулу, яку дизайнерка розробила на основі форми DHL, що була у використанні. Цей приклад може стати революційним рішенням для переосмислення вживаного робочого одягу, а також поштовхом до колаборацій креативного сектора і промисловості.

У межах саміту буде презентовано новий формат проведення fashion-шоу. Команди BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, FFFACE.me та сет-дизайнерка Love Curly створили унікальне AR fashion-шоу для сталого українського бренду СHERESHNIVSKA.

“На показі вперше в Україні буде продемонстрована міць digital-декорацій для демонстрації fashion-івентів. Це той випадок, коли використання технології буде не просто іміджевим, а дасть змогу оптимізувати витрати на оформлення сцени без втрат у видовищності”, – прокоментував Дмитро Корнілов, CEO студії з розробки Instagram-фільтрів FFFACE.me.

Крім того, 7 лютого в рамках програми BE SUSTAINABLE! Fashion Summit відбудеться прем`єра фільму “Action: Sustainable Fashion: Artisanal by LITKOVSKAYA” – спеціальний випуск присвячений стійкій демікутюрній лінійці, що є одою українським текстильним традиціям.

Друга частина проєкту – освітня, це одноденна онлайн-конференція, яка висвітлює ключові аспекти сталого розвитку. Основною метою саміту є пошук рішень для ефективного розвитку відповідальної, етичної та екологічної fashion-індустрії в Україні.

Незважаючи на всесвітню пандемію та певні труднощі в організації масштабних заходів, до яких призвів глобальний карантин, програма BE SUSTAINABLE! Fashion Summit розширює формати та рівень міжнародної експертизи. Команда запускає одразу дві панелі саміту: українську та міжнародну.

Серед запрошених спікерів – Патрік Дафі (Patrick Duffy), засновник Global Fashion Exchange, Орсола де Кастро (Orsola de Castro), засновниця та креативна директорка глобального розвитку Fashion Revolution, Джулія Вімс (Julia Weems), директорка школи моди в IED Barcelona Escola Superior de Disseny, Сабріна Ґільдехаус (Sabrina Gildehaus), CEO GILDEHAUS, Дмитро Корнілов, CEO FFFACE.me, Марія Ортинська, СЕО патентно-юридичної компанії IPStyle, Паула Веґа Таґл (Paula Vega Tagle) та Алексія Планас Лі (Alexia Planas Lee), керуючі партнерки Circular Fashion Summit, Катерина Бякова та Максим Голуб, дизайнери бренду FINCH та Вадим Сидорук Генеральний директор DHL Express в Україні. У рамках саміту також пройде панельна дискусія tech-стартапів від Sector X.

Спікери розкриють актуальні теми цифрової трансформації моди та імплементації діджитальних рішень задля створення відповідальної індустрії майбутнього.

Перегляд BE SUSTAINABLE! Fashion Summit є безкоштовним. Для реєстрації на захід, будь ласка, заповніть форму за посиланням.

А також стежте за детальними анонсами програми саміту у наших соціальних мережах:

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Офіційний партнер BE SUSTAINABLE! Fashion Summit – DHL Express Україна – засновник “зеленої логістики”. Маючи активну корпоративно-соціальну позицію, компанія DHL підтримує молодих дизайнерів у їхньому прагненні творити нову відповідальну моду та сприяє виходити на міжнародні fashion-ринки. Дотримуючись у діяльності принципів сталого розвитку та забезпечення позитивного впливу на суспільство і довкілля, компанія DHL робить свій позитивний внесок у розвиток світу і ставить перед собою мету забезпечити нульовий рівень викидів при наданні логістичних послуг до 2050 року.

Партнери конференції:

Global Fashion Exchange – sustainable fashion-платформа, що трансформує уявлення людей про сталий розвиток та сприяє позитивним змінам.

Circular Fashion Summit від lablaco – глобальний Саміт колективних дій, який підтримує Цілі сталого розвитку ООН до 2030 року.

The Swapchain – перше у світі віртуальне ком’юніті, де історію кожного продукту та його екологічний слід можна відстежити за допомогою технології Blockchain.

Global Association for Sustainable Societies e.V. (GASS) – НГО зі штаб-квартирою у Берліні, заснована для зв’язку творчих, бізнесових, неприбуткових та академічних організацій, що здійснюють зміни за допомогою програм інклюзивної освіти, трудової зайнятості та медіа.

Офіційні медіапартнери BE SUSTAINABLE! Fashion Summit:

Luxiders Magazine (luxiders.com) – “must read” медіа для всіх, хто цікавиться стійкою культурою. Журнал, доступний англійською, німецькою та іспанською мовами, представляє розширений глобальний ресурс для сталих брендів, креативних професіоналів та споживачів, які хочуть покращити та збільшити свої знання про sustainability.

MMR – Marketing Media Review (mmr.ua) – онлайн-медіа з топ-новинами зі світу маркетингу, медіа, комунікацій та креативу, ексклюзивними інтерв’ю, колонками та кейсами світових та українських бендів.

Підготовча організаційна робота над BE SUSTAINABLE! Fashion Summit проходила за інституційної підтримки Українського культурного фонду.

Переглянути тизер BE SUSTAINABLE! Fashion Summit можна за посиланням.

Програма BE SUSTAINABLE! Fashion Summit: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gJ2JXRo5kC52vPoKFTKs5bRh4A4JH47w