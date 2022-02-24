В Україні вводять воєнний стан

У зв'язку з початком повномасштабної війни з боку Росії, на всій території держави запроваджується воєнний стан

Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він також додав, що дав розмову з президентом США Джо Байденом – він пообіцяв навколо України консолідувати інші держави.

“Від вас потрібен спокій, за можливості залишайтеся вдома. Армія працює, весь сектор оборони працює. На зв’язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України”.