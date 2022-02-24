В Україні вводять воєнний стан

Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Він також додав, що дав розмову з президентом США Джо Байденом – він пообіцяв навколо України консолідувати інші держави.
“Від вас потрібен спокій, за можливості залишайтеся вдома. Армія працює, весь сектор оборони працює. На зв’язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України”.
- Європейські авіаційні регулятори кажуть про “високий ризик” для цивільних літаків поблизу українського кордону, побоюючись, що вони можуть бути навмисне націлені на будь-якій висоті.
- Нагадаємо, о 5 ранку Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив, що він віддав указ на початок військових дій в Україні, він погрожував “тим, у кого може виникнути спокуса втрутитися” від імені України.