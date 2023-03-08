В Україні видали першу дитячу книгу, написану й проілюстровану у співавторстві зі штучним інтелектом. Редакторка книги формулювала запитання штучному інтелекту від імені хлопчика 5-6 років.

Про це повідомив засновник і гендиректор видавництва “Ранок” Віктор Круглов.

Книга має назву “Хочу на Марс”. У ній розповідається про колонізацію людьми Марсу та, що робити, щоб стати космонавтом. До неї додали енциклопедійні факти про космос.

Автори книги — редакторка Марʼяна Горянська, дизайнер Олександр Ковалєвський та їхні цифрові “двійники”.

“Чесно кажучи, працювати було досить важко. ШІ дійсно спілкується з тобою, говорить компліменти, але ти нізащо не сплутаєш його з людиною ― ніякого особистого стилю, дуже складний лексикон, багато канцеляризмів, і навіть відомі факти потрібно перевіряти, бо зустрічаються помилки”, ― сказала Мар’яна Горянська.

За словами дизайнера, ШІ видавав дуже гарні та складні ілюстрації, але вони не відповідають дійсності. Дитину не вдасться навчити за цими ілюстраціями, але їхня яскравість приваблює дітей.

“Вважаю, що це історичний момент для нашої галузі, і ми дуже зацікавлені у подальших дослідженнях та розвитку штучного інтелекту у застосунках для освіти та розвитку наших дітей”, — додав Віктор Круглов.

Книгу вже розпочали перепродавати обмеженим накладом.

Автори планують випустити ще інтерактивний підручник, з яким може спілкуватися дитина.