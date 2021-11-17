Про це повідомили в Інституті молекулярної біології і генетики (ІМБГ).

В межах дослідження науковці збірали 75 зразків у інфікованих на коронавірус людей з різних областей України (з Черкаської – 5 зразків; Чернівецької – 1; Івано-Франківської – 13; Київської – 1; Львівської – 7; Полтавської – 9; Рівненської – 6; Тернопільської – 4; Запорізької – 2; м. Сєвєродонецьк, Луганщина – 27).

Таким чином їм вдалось виявити, що на території України панує 11 варіантів штаму Delta коронавірусної інфекції.

Зазначається, що у 60% зразків виявлено “материнський” варіант Delta – так званий індійський. Але водночас вчені стверджують, що є ще 10 інших варіантів штаму Дельта, які походять зі США, Великої Британії, Африки та інших країн Європи.

В ІМБГ зауважили, що у влітку штам Delta було виявлено лише в половині досліджуваних зразків, у решті ж – “Альфа”, так званий британський штам, який почав широко поширюватися на початку 2021 року.

“Мутовані варіанти штаму Delta відрізняються критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше розповсюджуються. Існуючі вакцини дієві проти цих штамів”, – пояснив керівник проєкту, директор Інституту молекулярної біології і генетики, академік Михайло Тукало і закликав всіх якомога швидше вакцинуватися.