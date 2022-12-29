В Україні виявлено уламки крилатої ракети Х-101, яку росіяни виготовили нещодавно

Про це повідомило Defense Express.

Видання стверджує, що ракету було запущено зі стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Тобто, росіяни стали використовувати ракети відразу після їх виготовлення.

Раніше вже фіксували випадки, коли російські військові запускали ракети, які було виготовлено цього року. Повідомлялося, що деякі з крилатих ракет, які Росія запустила наприкінці листопада, виготовлено через кілька місяців після того, як Захід запровадив санкції. Обмеження мали позбавити РФ компонентів, необхідних для виробництва цих боєзапасів.

Нині невідомо, який відсоток нових ракет росіяни використовують для ударів по Україні. Також незрозуміло, чи вони виробляють достатню кількість ракет для поповнення запасів, чи випускають їх одразу після виготовлення, без створення резервів.