російсько-українська війна
19:19 В Україні виявлено уламки крилатої ракети Х-101, яку росіяни виготовили нещодавно
19:06 У Донецьку загарбники організували вивезення медичного обладнання та лікарів до Маріуполя – Генштаб
18:51 Росія утримує у Чорному морі три носії крилатих ракет “калібр”
18:33 Україна прийняла повну базу європейських стандартів, що дозволить швидше ратифікувати угоду АСАА
18:21 В Україні автоматично продовжили виплати соцдопомоги та підтримку ВПО, але не всім категоріям громадян: що зміниться у 2023 році
17:44 Україна за період воєнного стану отримала понад 10 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги – МОЗ
17:43 Вартість нафти продовжує знижуватися на тлі слабкої активності торгів
17:24 Єрмак пояснив, навіщо публікує у Telegram повідомлення, що містять лише емоджі
17:03 Китайська платіжна система UnionPay ввела ліміти на зняття готівки за кордоном для росіян
16:33 СБУ спільно зі спецслужбою Молдови ліквідували міжнародний канал втечі ухилянтів до Євросоюзу
16:11 У Росії буде більше «бавовни» у 2023 році — Генштаб ЗСУ
16:07 У 2023 році Велика Британія надасть Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів
15:39 У Криму росіяни заявили про високий рівень «терористичної загрози» протягом січня
15:36 У РФ засудили кримського журналіста Ернеса Аметова до 11 років позбавлення волі
15:24 Номер журналу Rolling Stone з останньою фотографією Джона Леннона виставлено на благодійний аукціон
15:08 У Повітряних силах повідомили, якими ракетами та з якого напрямку окупанти сьогодні атакували Україну
15:06 На Львівщині внаслідок ракетних обстрілів без електроенергії залишаються 282 населені пункти
14:41 У Бортничах уламки збитої ракети впали на житлові будинки, є постраждалі
Партнерський матеріал
14:39 Аналітики Trader Union називають брокерів, які пропонують безкоштовний бонус без депозиту на форекс
14:21 Сергій Жадан отримав відзнаку Міноборони України за допомогу ЗСУ
14:12 10 найкращих образів зірок на червоних доріжках 2022 року
14:11 За добу росіяни 49 разів обстріляли Херсонщину: одна людина загинула, дев’ятеро поранених, серед них дитина
14:07 Російські загарбники знову поцілили в одну з ТЕС ДТЕК
13:43 «Росія не хоче миру з Україною» — у Великій Британії прокоментували ракетний обстріл 29 грудня
13:40 Окупанти обстріляли кардіологічний диспансер у Херсоні: постраждало двоє осіб
13:36 Єврокомісія надасть Україні 100 млн євро на відбудову шкіл – Урсула фон дер Ляєн
13:14 Донеччина: за добу окупанти завдали 28 ударів по області, поранено двох поліціянтів
13:06 Співробітникам російського телеканалу «Дождь» вирішили зберегти візи у Латвії
13:00 Особистого інформатора терориста Стрєлкова засудили до 10 років ув’язнення — СБУ
12:53 Після масованої ракетної атаки найважча ситуація з електропостачанням виникла на заході, а також на Київщині та Одещині
12:47 Кім Кардашьян розповіла, що її працівники мають «абсолютно нейтральний»дрес-код
12:32 СБУ проводить слідчі дії у Полтавській міськраді

В Україні виявлено уламки крилатої ракети Х-101, яку росіяни виготовили нещодавно

Росіяни для завдання масованого удару 29 грудня використали "свіжі" ракети. Виявлено щонайменше одну крилату ракету Х-101, виготовлену у четвертому кварталі 2022 року.

Четвер, 29 грудня 2022, 19:19
Підтримати

Про це повідомило Defense Express.

Видання стверджує, що ракету було запущено зі стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Тобто, росіяни стали використовувати ракети відразу після їх виготовлення.

Раніше вже фіксували випадки, коли російські військові запускали ракети, які було виготовлено цього року. Повідомлялося, що деякі з крилатих ракет, які Росія запустила наприкінці листопада, виготовлено через кілька місяців після того, як Захід запровадив санкції. Обмеження мали позбавити РФ компонентів, необхідних для виробництва цих боєзапасів.

Нині невідомо, який відсоток нових ракет росіяни використовують для ударів по Україні. Також незрозуміло, чи вони виробляють достатню кількість ракет для поповнення запасів, чи випускають їх одразу після виготовлення, без створення резервів.

Теги: Росія, Війна в Україні, злочини росіян, масований ракетний обстріл, обстріли міст, ракетна аатка, ракетні обстріли, російсько-українська війна, Україна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook