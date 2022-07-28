В Україні виявили різновид "Омікрону", який називають типом "ВА.5". Наразі 7 таких випадків вдалось знайти у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип "Омікрону" вже є в інших регіонах.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Що це означає?

Слід зауважити, що COVID-19 все нікуди не зник, адже вірус мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді. Також Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.

Наразі доволі небагато досліджень, які б могли дати відповідь на запитання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків та смертей. Проте, за даними ВООЗ, в Європі їх кількість дійсно зростає. Поки прямих доказів зв’язку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають.

Чи діє вакцина на цей різновид?

Чинна інформація свідчить, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.

Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму “Омікрон”. Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.