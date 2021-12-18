Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook
“Вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron. Пацієнт перебуває у лікарні”, – написав міністр.
За словами Ляшка, зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.
Міністр закликав вакцинуватися, дотримуватися протиепідемічних правил і уникати поїздок у регіони, де циркуляція варіанта Omicron домінує.
- Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила: новий штам коронавірусу Omicron поширюється надто швидкими темпами він буквально”захоплює” світ. На сьогодні Omicron виявили вже у 77 країнах.
- За добу 17 грудня в Україні зафіксовано 7 503 нові підтверджені випадки інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 674 дітей та 154 медпрацівники.