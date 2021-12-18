Особа, яка виявилась інфікованою цим варіантом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook

“Вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron. Пацієнт перебуває у лікарні”, – написав міністр.

За словами Ляшка, зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Міністр закликав вакцинуватися, дотримуватися протиепідемічних правил і уникати поїздок у регіони, де циркуляція варіанта Omicron домінує.