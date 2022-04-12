В Україні не очікують виникнення дефіциту на яйця, м'ясо птиці, молоко та овочі. У Міністерстві аграрної політики та продовольства впевнені, що внутрішній ринок залишиться стабільним, але може скоротитися експорт.

Таку думку висловив заступник очільника Мінагрополітики Тараса Висоцького під час телемарафону.

В Україні через війну можуть скоротити обсяги експорту яєць, м’яса та молока. Проте внутрішній попит буде закритий продуктами, які виготовляються на теренах країни. Прикладом є Чорнобаївська фабрика, де загинули близько 4 млн курей. Підприємство орієнтувалося на виробництво яєць та їх подальший експорт.

“Тому у разі знищення цих об’єктів ми, перш за все, говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде. Це, перш за все, стосується скорочення експорту, але не викличе дефіциту на внутрішньому ринку”, – заявив Висоцький.

У 2022 році стануть менш доступними тепличні продукти, хоча раніше їхня вартість теж була високою. Водночас овочі, що входять до борщового набору як картопля, капуста, морква та буряк зможуть купувати звичайні громадяни.

Під них планують збільшити площі посівної у західних і центральних областях. Завдяки проєкту уряду та міжнародним партнерам “Сади перемоги” виробництво планують утримати, що дозволить перекрити часткове зменшення виробництва на Півдні та Сході.