Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, учасниками злочинної групи виявились мешканці столиці віком 35-45 років. Керувала мережею агентів киянка, яку російські спецслужби завербували під час поїздок до Росії.
“За декілька місяців до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну агентура активізувалась на інформаційному полі. Вони почали поширювати у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації”, – зазначили у СБУ.
Окрім того, напередодні 24 лютого “менеджерка” агентурної мережі отримала вказівку зібрати розвідувальні дані про об’єкти та оборону Києва, а саме: дислокацію та переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ, стан захищеності військових об’єктів. А також цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.
Організаторці та одному з членів злочинної групи повідомлено про підозру, натомість щодо ще одного агента обвинувальний акт вже скеровано до суду.
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- Контррозвідка Служби безпеки України викрила факт вербування спецслужбами РФ колишнього працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України.