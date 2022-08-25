Служба безпеки України знешкодила мережу агентів РФ, яка у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну координувала наступ ворожих військ на Київ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, учасниками злочинної групи виявились мешканці столиці віком 35-45 років. Керувала мережею агентів киянка, яку російські спецслужби завербували під час поїздок до Росії.

“За декілька місяців до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну агентура активізувалась на інформаційному полі. Вони почали поширювати у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації”, – зазначили у СБУ.

Окрім того, напередодні 24 лютого “менеджерка” агентурної мережі отримала вказівку зібрати розвідувальні дані про об’єкти та оборону Києва, а саме: дислокацію та переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ, стан захищеності військових об’єктів. А також цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.

Організаторці та одному з членів злочинної групи повідомлено про підозру, натомість щодо ще одного агента обвинувальний акт вже скеровано до суду.