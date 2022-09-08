Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
У повідомленні зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну благодійна організація оголосила збір в 1 млн доларів на потреби Збройних сил України. У своїх публікаціях в соціальних мережах благодійники зобов’язувались купити та безоплатно передати українським військовим бронежилети, каски, медикаменти та автомобілі.
Проте після ввезення на митну територію України не менше однієї тисячі бронежилетів та пластин під виглядом гуманітарної допомоги, голова організації спільно зі своїми працівниками та службовими особами вирішили заробити грошей.
За даними правоохоронців, зловмисники встигли продати 30 одиниць індивідуального захисту на суму понад 500 тисяч гривень військовим перед тим, як були викриті.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які були причетні до незаконного продажу бронежилетів.
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