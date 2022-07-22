Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
У повідомленні йдеться про те, що у квітні 2022 року підприємці звернулись до однієї зі столичних військових частин із пропозицією надати їм безоплатно бронепластини та захисні шоломи. Вони пообіцяли закупити їх за власні кошти за кордоном та передати військовим, як гуманітарну допомогу.
Проте для цього зловмисники попросили надати підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету.
Після того, як злочинці отримали відповідний сертифікат, вони завезли з території Польщі до України 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів. Задекларована вартість товару на той момент складала понад 800 тис. гривень. За попередніми оцінками ринкова вартість складає приблизно 8 млн грн.
У ДБР наголосили на тому, що замість того аби безоплатно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини укласти з ними договір купівлі-продажу та викупити шоломи й пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали тиснути на них.
Бронепластини та шоломи були виставлені на продаж через мережу власних магазинів. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників, у магазинах та складах було вилучено 120 тис. незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.
Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 7 років.
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