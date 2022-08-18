Правоохоронці викрили зловмисників, які поширювали повідомлення про нібито "замінування" напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, до поширення повідомлень про “замінування” причетні мешканець Рівненської області та мешканка Києва. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони отримали у зашифрованому інтернет-чаті завдання здійснити анонімні повідомлення про “замінування” об’єктів інфраструктури та навчальних закладів Києва.

Відтак упродовж 16, 17 та 19 лютого 2022 року підозрювані надсилали на електронні адреси колцентрів СБУ та Нацполіції листи з повідомленнями про нібито “замінування” найбільших торговельних центрів столиці, а також одного з університетів.

За словами правоохоронців, для анонімності електронних адрес зловмисники використовували спеціальну комп’ютерну програму, доступ до якої їм надавав куратор.

За кожне анонімне повідомлення підозрювані отримували грошову винагороду на банківські картки через віртуальний обмінний пункт. Під час обшуку за місцями проживання підозрюваних вилучено комп’ютери та засоби зв’язку.

Сьогодні, 18 серпня, у низку міст України надійшли повідомлення про нібито замінування залізничних та автовокзалів. Серед них Львів, Черкаси, Вінниця та інші. Наприклад у Черкасах до поліції надійшла інформація про “замінування” залізничного вокзалу та автовокзалу. У Львові теж повідомили про мінування залізничного вокзалу та міських ринків.