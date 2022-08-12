Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, прикордонники викрили більше як 700 чоловіків, які мали підроблені документи про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Після введення в Україні воєнного стану прикордонникам вдалося виявити понад 700 чоловіків, у яких були підроблені довідки про непридатність до військової служби. За фальшиві документи зловмисники сплачують тисячі доларів та євро. Проте у повідомленні зазначили, що прикордонники співпрацюють з військкоматами, які повідомляють їм про те, видавали довідку певній особі чи ні.

“Після цього, як правило, історія “одужання” зловмисників має продовження у поліцейському відділку із початком карного провадження”, – зазначили у ДПС України.

Один з останніх таких випадків стався на кордоні з Румунією у Закарпатській області. На контроль прикордонникам у пункті пропуску “Солотвино” чоловік 1974 року народження надав “довідку військово-лікарської комісії” та “тимчасове посвідчення військовозобов’язаного”, видані одним з територіальних центрів комплектування Донецької області.

Але прикордонники засумнівалися у справжності документів. Це підтвердили у військкоматі, який насправді не надавав вказаній особі відстрочку за станом здоров’я. Згодом чоловік зізнався, що довідки про вигадані хвороби придбав за 3 тисячі доларів. Тепер йому загрожує кримінальне покарання за використання підроблених документів та ухиляння від призову.

У відомстві наголосили на тому, що за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачене позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. А за використання свідомо підробленого документа передбачений штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.