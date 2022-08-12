Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Після введення в Україні воєнного стану прикордонникам вдалося виявити понад 700 чоловіків, у яких були підроблені довідки про непридатність до військової служби. За фальшиві документи зловмисники сплачують тисячі доларів та євро. Проте у повідомленні зазначили, що прикордонники співпрацюють з військкоматами, які повідомляють їм про те, видавали довідку певній особі чи ні.
“Після цього, як правило, історія “одужання” зловмисників має продовження у поліцейському відділку із початком карного провадження”, – зазначили у ДПС України.
Один з останніх таких випадків стався на кордоні з Румунією у Закарпатській області. На контроль прикордонникам у пункті пропуску “Солотвино” чоловік 1974 року народження надав “довідку військово-лікарської комісії” та “тимчасове посвідчення військовозобов’язаного”, видані одним з територіальних центрів комплектування Донецької області.
Але прикордонники засумнівалися у справжності документів. Це підтвердили у військкоматі, який насправді не надавав вказаній особі відстрочку за станом здоров’я. Згодом чоловік зізнався, що довідки про вигадані хвороби придбав за 3 тисячі доларів. Тепер йому загрожує кримінальне покарання за використання підроблених документів та ухиляння від призову.
У відомстві наголосили на тому, що за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачене позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. А за використання свідомо підробленого документа передбачений штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
- У зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану в країні почастішали випадки використання чоловіками підроблених документів. ДПС України на кордонах з країнами ЄС виявило понад 2 200 фактів використання підроблених документів, які надають право виїзду за межі території України під час дії воєнного стану.
- Служба безпеки України затримала киянина, який організував незаконне переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації під час воєнного стану.
- За публічного обвинувачення Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону засуджено двох громадян України призовного віку, які за неправомірну вигоду намагалися незаконно виїхати за кордон.