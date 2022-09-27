Встановлено особу та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів повітряно-десантно-штурмового полку Збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни. Окупант змушував мирних жителів ходити замінованою частиною лісу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, у березні 2022 року Збройні сили РФ окупували місто Ірпінь та організували свій штаб в одному з житлових комплексів. Російські загарбники здійснювали обхід по квартирах будинків, розташованих на території комплексу, щоб виявити патріотично налаштованих громадян України. До місцевих мешканців окупанти застосовували фізичне та психологічне насильство, катування, спричиняли тілесні ушкодження та скоювали вбивства.

У повідомленні зазначається, що 5 березня 2022 року військовослужбовець РФ за попередньою змовою з іншими невстановленими співслужбовцями здійснили обхід квартир багатоповерхівки. В одній із них військові РФ погрожували трьом жителям вбивством, стріляли над головою та біля ніг.

Крім того, заради розваги вони змушували цивільних пройти замінованою частиною лісу. Після цього одного з потерпілих, який на момент знущань знаходився у безпорадному стані, зі зв’язаними за спиною руками, військовослужбовець РФ вбив, умисно розстрілявши з автоматичної зброї.

Окрім цього, нещодавно у Київській області військовослужбовця РФ засудили до дев’яти років позбавлення волі за те, що він віддавав накази грабувати мирних мешканців та руйнувати їхні оселі.

Упродовж березня 2022 року він віддавав накази російським армійцям проникати до помешкань мирних мешканців та грабувати їх. Під час виконання наказу лейтенанта, окупанти пошкоджували й руйнували приватні будинки та господарські споруди. Крім того, загарбники танком переїхали легковий автомобіль.