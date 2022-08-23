Російським військовим, які тероризували цивільне населення в Бородянці та Макарові повідомили про підозру.

Про це розповіли у Державному бюро розслідувань.

Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил РФ.

Під час слідства було встановлено, що російські військові тероризували та знущалися із цивільного населення селищ Бородянка та Макарів Київської області на початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України.

За даними ДБР, російські окупанти не лише використовували цивільне населення для прикриття “живим” щитом, а й застосовували проти нього тортури, жорстоке поводження та інші акти насильства.

Окрім того, вони вчиняли мародерство та неодноразово здійснювали обстріли житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури вказаних населених пунктів.

Двом російським окупантам повідомлено про підозру, загарбникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.