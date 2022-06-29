Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.
Під час дії воєнного стану злочинці створили ряд фейкових вебресурсів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу. Саме через такі сайти українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пропонувалося отримати грошову допомогу від країн-членів ЄС.
Під час авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього з банківських карток громадян України списували кошти.
За період розслідування злочину правоохоронці встановили близько 5 тисяч потерпілих громадян України, яким завдано збитків на загальну суму понад 100 млн грн.
“За місцями проживання дев’ятьох осіб, причетних до шахрайської схеми, проведено обшуки, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти. Вживаються заходи щодо арешту коштів на їх банківських рахунках”, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора України.
Наразі тривають слідчі дії. Роботу вебресурсів заблоковано, продовжується встановлення всіх учасників злочинної схеми.
- Нагадаємо, що у Запорізькій області викрили шахраїв, які шантажували родини воїнів ЗСУ. Щоб нібито визволити бійців, вони вимагали кілька десятків тисяч гривень.
- У Міністерстві внутрішніх справ України зазначили, що правоохоронці зафіксували найбільші розкрадання гуманітарної допомоги у Києві та у Львівській області. Водночас подібне вчиняють і шахраї Харківської та Кіровоградської областей.
- Раніше повідомлялося, що співробітники кіберполіції Києва викрили подружжя, котре продало неіснуючу військову амуніцію на понад 120 тисяч гривень.