Викрито групу осіб, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами громадян України, які намагались отримати фінансову допомогу від країн ЄС.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Під час дії воєнного стану злочинці створили ряд фейкових вебресурсів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу. Саме через такі сайти українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пропонувалося отримати грошову допомогу від країн-членів ЄС.

Під час авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього з банківських карток громадян України списували кошти.

За період розслідування злочину правоохоронці встановили близько 5 тисяч потерпілих громадян України, яким завдано збитків на загальну суму понад 100 млн грн.

“За місцями проживання дев’ятьох осіб, причетних до шахрайської схеми, проведено обшуки, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти. Вживаються заходи щодо арешту коштів на їх банківських рахунках”, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора України.

Наразі тривають слідчі дії. Роботу вебресурсів заблоковано, продовжується встановлення всіх учасників злочинної схеми.