У Мотижині, Київської області, під час тимчасової окупації загарбники стратили родину старости села. Причетними до вбивства виявилися п'ятеро солдатів РФ та троє найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомила прокурорка Ірина Венедіктова.

Після тортур восьми росіян вижили лише троє осіб. Окупанти причетні до мінімум 14 епізодів злочинів. Ідентифікували причетних до звірств у Мотижині прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ. Серед них:

старший лейтенант Олег Крикунов – командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;

сежант Чінгіс Гончіков – командир відділення – командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;

сержант Олександр Ванчіков – командир відділення 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;

сержант Магомедмірза Сулейманов – командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії

старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії;

Сергій Сазанов – член ПВК “Вагнер”;

Сергій Сазонов – водій відділення КШМ ПВК “Вагнер;

Олександр Ступніцький – розвідник-зв’язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК “Вагнер”.















В Україні викрито осіб, які вбили родину старости села Мотижин — Венедіктова // 8 фото

Росіяни під час окупації викрали з будинку старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. У березні вони катували їх, щоб вибити інформацію про українських захисників та територіальну оборону.

Вони на очах у матері прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень. Одна з жертв отримала кулю просто за те, що була вдягнена в чорне. Батька вони утримували у сараї зі зв’язаними руками та зав’язаними очима. У них практично не було їжі та води.

Окупанти вбили волонтерів, які намагалися привезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих. Їх допитували, після чого вивезли до лісосмуги та стратили. Утім одному з них пощастило вижити та він розповів, що росіяни та найманці після вкрали гуманітарну допомогу та їхні автомобілі. Підозрювані також закатували двох членів громадської організації “Патріот”. На їхніх тілах виявили численні наскрізні вогнепальні поранення.

Російські військові знущалися з місцевих. Одного з них вони прив’язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км.

“Чоловікові також довелося пережити допити, погрози вбивством і побиття та кілька днів заточення у каналізаційній ямі. Крім вбивств, катувань та утримання полонених, серед встановлених “подвигів” підозрюваних також обстріли та підпали будинків мирних, і відбирання мобільних телефонів”, – додала вона.