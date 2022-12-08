Один з вінницьких машинобудівних заводів викрито на співпраці з Росією після вторгнення. Підприємство постачало продукцію на користь військово-промислового комплексу держави-агресора.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Завод налагодив постачання комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі РФ в умовах воєнного стану. Серед продукції були шестерні, секційні помпи, гідромотори, гідравлічне обладнання тощо. Компоненти використовуються зокрема для військової техніки.

Товар реалізовували через ряд підконтрольних суб’єктів господарювання. За схемою комплектуючі ввозилися через Румунію, Туреччину та Казахстан до Росії. З метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівки з РФ використовувалися банківські рахунки, які було відкрито у фінансових установах країн ЄС.

За 2022 рік фірма експортувала запчастин на загальну суму понад 51 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки за місцем знаходження виробничих потужностей, офісних приміщень групи компаній та за місцями фактичного проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Вони вилучили фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ.

Нині здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).