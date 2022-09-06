В Україні вимагають організувати гуманітарний коридор для безпечної евакуації мешканців населених пунктів, що розташовані поблизу захопленої Запорізької атомної електростанції, попри те, що Росія в цьому відмовляє.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

За словами віцепрем’єрки Ірини Верещук, ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії продовжує залишатися напруженою.

Зазначається, що 5 вересня обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього її енергоблоку. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися.

Вона зауважила, що Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори. Втім, Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця.