Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
За словами віцепрем’єрки Ірини Верещук, ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії продовжує залишатися напруженою.
Зазначається, що 5 вересня обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього її енергоблоку. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися.
Вона зауважила, що Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори. Втім, Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця.
“Люди масово звертаються до нас по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до РФ з вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!” – наголосила посадовиця.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.
- Російські окупанти вивезли свою військову техніку з території Запорізької атомної електростанції перед візитом експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
- Якщо на Запорізькій АЕС відбудеться аварія, то радіаційна хмара зачепить Україну та РФ. Вона накриє частину українського півдня та південно-західні регіони РФ.
- Кабінет міністрів розширив санкції проти “Росатома” та вніс до санкційного переліку понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із цією державною корпорацією РФ.
- Оцінивши ситуацію на Запорізькій АЕС, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) дійшла висновку, що найнебезпечніша ситуація спостерігається з фізичною цілісністю станції.