Відповідну петицію опублікували на сайті президента.

З 24 лютого, кількість іноземних компаній, що покинули російський ринок та публічно заявили про своє рішення, відчутно зросла проти показника 2014 року. Одначе, за даними Єльського університету та Київської школи економіки близько 1000 представників міжнародного бізнесу все ще підтримують співпрацю з РФ.

Гудименко зазначив, що до таких компаній, зокрема належать загальновідомі західні бренди: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Avon Products, Inc., Barilla Holding S.p.A., Bonduelle Group, Colgate-Palmolive Company, HiPP GmbH & Company Vertrieb KG, Hochland AG, Johnson&Johnson, Lactalis, Mondelez International, Inc, Nestlé S.A., Perfetti Van Melle, Procter & Gamble Company, Red Bull GmbH, Société Bic S.A., Unilever plc, Yves Rocher та інші.

Та попри продовження співпраці із державою-агресоркою, усі ці компанії досі залишаються лідерами у своїх сегментах українського ринку.

Автор петиції пояснив, що зберігаючи присутність на російському ринку, бренди такого масштабу є важливим джерелом економічних ресурсів, котрі держава-агресор використовує для здійснення звірств та геноциду, спрямованих проти українців.

Він додав, що переважна більшість іноземних компаній, котрі залишились працювати на російському ринку, також ведуть масштабне виробництво такої продукції на території РФ, що своєю чергою лише сприяє розвитку промисловості РФ. Щобільше, згідно із російським законодавством про мобілізацію, усі заводи, котрі належать іноземним компаніям, що продовжують діяльність в РФ, зобов’язані “сприяти мобілізаційним заходам шляхом виконання функцій імпровізованих військкоматів або реалізації оборонних замовлень”.

Гудименко обурюються, що попри це, продукція компаній-колабораціоністів продовжує безперешкодно продаватися на українському ринку, що дозволяє брендам, котрі підтримують економіку та соціальну стабільність російського режиму, паралельно заробляти гроші на українських споживачах.

Отже, на переконання автора петиції, держава має вжити законодавчих заходів для зобов’язання компаній (постачальників та виробників, в тому числі іноземних та тих, які мають співвласників, що співпрацюють з іноземними компаніями), котрі продовжують власну співпрацю із кривавим російським режимом, виробляючи та продаючи власні товари на території держави-агресора, перш за все ті, що зазначені у даній петиції, в обов’язковому порядку маркувати аналогічні товари та бренди, що імпортуються в Україну та призначені для продажу на українському ринку, написом/поміткою про співпрацю з державою-терористом.

На переконання військовослужбовця, маркування великими червоними літерами має “чітко та недвозначно” доносити до українського споживача інформацію про те, що виробник продовжує діяльність на російському ринку та підтримує російську агресію проти України.

Окрім цього, Гудименко пропонує зобов’язати будь-які точки продажу, зокрема й торгівельні мережі, розміщувати такі товари в окремій відведеній для цього зоні.

Твердо переконаний, що український споживач має право знати всю інформацію про товар перед тим, як зробити вибір”, – наголосив громадський активіст.

На своїй сторінці у Facebook, лідер політичної партії пояснив, що йому “все ще муляє, що українці платять гроші брендам-колаборантам. Це неправильно”.

Війна – це і про економіку, і про мораль або її відсутність. Війна – це про вчинки і про відповідальність за вчинки. Бренд прийняв рішення працювати у Росії – їм окей, нам не окей, це рішення ми як сорокамільйонна нація можемо вважати аморальним і пропонувати нести за нього відповідальність, як репутаційну, так і падінням продажів”, – наголосив він.

Активіст висловив переконання, що його “внутрішня задача – зробити так, аби бренди-колаборанти зіштовхнулись з бойкотом, осудом і падінням прибутків”. Я розумію, що більшість українців не будуть заходити у спеціальні телеграм-боти чи мобільні додатки кожного разу як приходять у магазин, щоб перевірити всі бренди на поличці. Тому я пропоную зробити так, щоб вже на поличці у магазині покупець бачив, чи фінансує бренд російську армію чи ні”.

Зауважимо, для того, аби петицію розглянув президент Володимир Зеленський, необхідно 25000 тисяч підписів. Для цього відводиться три місяці.