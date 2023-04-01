В Україні випустять гру "Death from Above", де гравець може відчути себе оператором українських дронів, борючись з російськими окупантами.

Про це йдеться в описі гри у Steam.

Наразі гру розробляють фінська студія Rockodile Games та українська Octobear Knight Games, а видасть німецький розробник Lesser Evil.

Death From Above є аркадним симулятором керування дроном. Події гри відбуваються під час російського вторгнення в Україну.

“Ти самотній український військовий, оператор дрона, що воює з російськими окупаційними військами. ти керуєш “супер дроном”, шукаючи та знищуючи танки, повертаючи вежі зв’язку, вкрадені речі, та борешся за краще майбутнє. Слава Україні!”, — пишуть автори гри.

Зауважимо, що частину прибутку від “Death from Above” спрямують українським благодійним організаціям “Повернись живим” і “Армії дронів”.

Випуск запланований на 2-й квартал 2023.