Про це йдеться в описі гри у Steam.
Наразі гру розробляють фінська студія Rockodile Games та українська Octobear Knight Games, а видасть німецький розробник Lesser Evil.
Death From Above є аркадним симулятором керування дроном. Події гри відбуваються під час російського вторгнення в Україну.
“Ти самотній український військовий, оператор дрона, що воює з російськими окупаційними військами. ти керуєш “супер дроном”, шукаючи та знищуючи танки, повертаючи вежі зв’язку, вкрадені речі, та борешся за краще майбутнє. Слава Україні!”, — пишуть автори гри.
Зауважимо, що частину прибутку від “Death from Above” спрямують українським благодійним організаціям “Повернись живим” і “Армії дронів”.
Випуск запланований на 2-й квартал 2023.
- Анонсовано настільну гру за мотивами S.T.A.L.K.E.R. Її розроблятиме студія Awaken Realms.
- Компанія випустила доповнення до відеогри Microsoft Flight Simulator, яка дозволяє спробувати себе в ролі пілота цифрової копії літака “Мрії”.
- Міністерство цифрової трансформації України звернулося до світових компаній з проханням обмежити продаж відеогри “Atomic Heart” про пригоди співробітника радянських спецслужб.