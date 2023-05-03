В Україні анонсували вихід книги Ґері Шова та Патріка Поттера "Banksy: Ви становите загрозу прийнятного рівня (Якби було не так, ви б уже про це знали)". Планується, що видання вийде в друк вже у червні.

Анонсувало реліз книги видавництво ArtHuss.

У книзі будуть показані фотографії робіт британського художника “від 1990-х до сьогодні”. Світлини будуть доповнені текстами про діяльність митця та його світогляд.

В українських примірках згадають про поїздку Бенксі до України. Також буде описано, як виникла ідея створити серію робіт у Бородянці, Ірпені та інших містечках Київщини, що перебували під тимчасовою російською окупацією.

У видавництві зазначили, що частина про російсько-українську війну буде важливою у книзі.

“Написати книжку про людину, про існування якої (якщо вона взагалі існувала) достеменно нічого не відомо, наповнити цю книжку картинами, які написав точно-невідомо-хто? Напевно, на дослідження виділено величезний бюджет? Я заплакав. Мені дали ляпаса, щоб я замовк. “Треба діяти негайно, поки тіло ще не охололо!, — прогарчали вони. — Друкуємо за три дні”. Рукопис було написано у підвалі в Шордичі на зворотному боці фальшивих банкнот. Замість чорнила були мої сльози”, — описував процес створення книги один з авторів Патрік Поттер.

Вперше книгу англійською випустили у 2012 році у видавництві Carpet Bombing Culture.

Довідка. Бенксі — відомий своєю скандальною репутацією британський андеграундний художник графіті. Ім’я художника залишається невідомим. Є припущення, що ним може бути швейцарський митець Метр де Кассон, або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки своєму таланту та гострому соціальному баченню, Бенксі став дуже популярним спочатку в Англії, а потім у всьому світі. Попри це, він залишається анонімним і продовжує ховатися від поліції.