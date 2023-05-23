В Україні видали книгу словенського професора Миті Великоні "Зображення незгоди: політичні графіті та вуличне мистецтво постсоціалістичного переходу". У ній предметно досліджується питання про політичні графіті на постсоціалістичних Балканах і в Центральній Європі.

Джерело: “Суспільне“.

У книзі автор вивчає використання митцями графіті як форми підривного політичного засобу масової інформації.

За словами письменника, графіті залишаються повсюдними й популярними, оскільки лише за допомогою декількох слів або зображень вони надають яскраве візуальне уявлення про культурні умови, соціальну динаміку та владні структури в суспільстві. Водночас цьому не заважає глобальна цифровізація.

“Використовуючи якісні та кількісні методи, а також докладний міждисциплінарний аналіз “патріотичних”, ультраправих, футбольно-фанатських, ностальгічних і шовіністських графіті та стріт-арту, я досліджую, чому і ким графіті використовуються як політичні засоби масової інформації та для/проти кого вони спрямовані”, – пояснив автор основний лейтмотив своєї книги.

Довідка. Митя Великоня є доктором філософії, професором культурології та керівником Центру культурологічних і релігієзнавчих досліджень на факультеті соціальних наук Люблянського університету у Словенії.