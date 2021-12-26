З лютого 2022 року в Україні планують розпочати виробництво вакцини CoronaVac проти COVID-19. Вакцина буде доставлятися в Україну вже готовою і розливатися тут у шприці для одноразового використання.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю “Суспільне. Новини”.

Ігор Кузін наголосив, що виробляти вакцину CoronaVac будуть на базі української фармацевтичної компанії “Лекхім”. Наразі вже ведуться підготовчі роботи.

“Зараз ведуться монтажні роботи, налагодження роботи лінії. Після того, як лінія буде повністю готова, треба пройти ще певні дозвільні процедури, оскільки це фармацевтичне виробництво, яке не лише ліцензується, а ще й яке потребує особливого контролю якості. У випадку, якщо там буде все нормально з цією лінією, то ми очікуємо, що з другого або третього кварталу можливий буде розлив вакцини в українських умовах”, – сказав Ігор Кузін.

Крім того, головний санлікар країни повідомив, що на сьогодні в Україні є дві наукові команди, які працюють над розробкою вітчизняної вакцини проти COVID-19: академіка Сибірного і команда професора Комісаренка.

“Ми очікуємо, що наприкінці цього року вони мають зробити звіт про той прогрес, який в них є, і на якому етапі в них розробка власної вакцини. Але це фундаментальні дослідження, які зазвичай тривають декілька років”, – зазначив Ігор Кузін.