Цьогоріч абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ) як альтернативу традиційному ЗНО для вступу до закладів вищої освіти. Тестування проходитиме у дві сесії з 5 червня до 24 липня.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що основна сесія триватиме з 5 до 23 червня, додаткова – з 11 до 24 липня. Відтак, ті, хто планують взяти участь в основній, мають з 3 квітня до 3 травня створити персональні е-кабінети та подати необхідні документи для участі.

Натомість додатковий період реєстрації триватиме з 5 до 12 червня. Тоді зможуть зареєструватися ті, хто весною не зміг це зробити з поважних причин або ж отримав відмову.

Завантажити запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, учасники основної сесії зможуть не пізніше ніж за 10 днів до її початку. А от додаткової – не пізніше ніж за 3 дні.

Результати першого етапу НМТ можна буде переглянути у персональних е-кабінетах до 28 червня, другого – до 29 липня.

У відомстві нагадали, що для жителів тимчасово окупованих територій будуть збережені всі пільги щодо вступу до навчальних закладів для здобуття передвищої та вищої освіти. А для жителів з територій активних бойових дій застосування пільг буде визначено у травні з урахуванням поточної ситуації.