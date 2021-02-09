Станом на 9 лютого на аварійному ремонті перебувають 10 енергоблоків електростанцій України.

Про це у Facebook повідомив народний депутат України від фракції “Слуга народу” Андрій Жупанин.

“Вчора пізно ввечері в аварійний ремонт було виведено ще один енергоблок – блок #4 Ладижинськоі ТЕС (група компаній ДТЕК). Станом на обід 9 лютого у аварійному ремонті знаходиться 10 енергоблоків: 9 блоків на ТЕС групи ДТЕК та один блок Донбасенерго”, – пише він.

За словами Жупанина, всього в аварійному ремонті знаходяться блоки ТЕС загальною потужністю 6 500 МВт.

“Раніше у минулі роки такий показник ніколи не перевищував 3 000 МВт”, – зазначає нардеп.

Він також підкреслив, що дефіцити, які виникають внаслідок таких серйозних проблем, покриваються іншими генеруючими компаніями, а також імпортом електроенергії.

Жупанин додав у дописі таблицю “Укренерго”, на якій видно стан українських ТЕС та АЕС. Аварійні блоки позначені червоним.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня відбулася ціла серія аварійних зупинок блоків ТЕС: 2 лютого – аварійна зупинка блоків на Запорізькій ТЕС та Курахівській ТЕС (обидві належать ДТЕК), після чого була отримана аварійна допомога із Білорусі. Ввечері 3 лютого внаслідок аварії була повністю зупинена Запорізька ТЕС (ДТЕК), а через два дні там же аварійно був зупинений блок №1 Запорізької ТЕС.