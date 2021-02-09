Про це у Facebook повідомив народний депутат України від фракції “Слуга народу” Андрій Жупанин.
“Вчора пізно ввечері в аварійний ремонт було виведено ще один енергоблок – блок #4 Ладижинськоі ТЕС (група компаній ДТЕК). Станом на обід 9 лютого у аварійному ремонті знаходиться 10 енергоблоків: 9 блоків на ТЕС групи ДТЕК та один блок Донбасенерго”, – пише він.
За словами Жупанина, всього в аварійному ремонті знаходяться блоки ТЕС загальною потужністю 6 500 МВт.
“Раніше у минулі роки такий показник ніколи не перевищував 3 000 МВт”, – зазначає нардеп.
Він також підкреслив, що дефіцити, які виникають внаслідок таких серйозних проблем, покриваються іншими генеруючими компаніями, а також імпортом електроенергії.
Жупанин додав у дописі таблицю “Укренерго”, на якій видно стан українських ТЕС та АЕС. Аварійні блоки позначені червоним.
Як повідомлялося раніше, минулого тижня відбулася ціла серія аварійних зупинок блоків ТЕС: 2 лютого – аварійна зупинка блоків на Запорізькій ТЕС та Курахівській ТЕС (обидві належать ДТЕК), після чого була отримана аварійна допомога із Білорусі. Ввечері 3 лютого внаслідок аварії була повністю зупинена Запорізька ТЕС (ДТЕК), а через два дні там же аварійно був зупинений блок №1 Запорізької ТЕС.
- 6 лютого на електростанціях ДТЕК було виведено у аварійний ремонт ще два енергоблоки: на Ладижинській та Добротвірській ТЕС.
- Станом на 7 лютого у аварійному ремонті перебувало 9 енергоблоків: 7 блоків ТЕС компанії ДТЕК та по одному у Центренерго та Донбасенерго. Ще 6 енергоблоків не працювали через відсутність палива: 2 блоки ДТЕК, 3 блоки Центренерего та 1 блок Київської ТЕЦ-5. Дефіцити електроенергії покривалися імпортом із Білорусі та Росії.
- В Україні за вісім днів лютого ціна електроенергії на “ринку на добу наперед” підстрибнула на 17,6% у порівнянні із середньою ціною за січень і склала 1719,7 грн за МВт-год.