В Україні вже 9 осіб отримали другу дозу вакцини під назвою CoviShield, яка виробляється в Індії за ліцензією AstraZeneca.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з COVID-19.

Так, у Запорізькій області четверо людей отримали другу дозу вакцини, у Чернівцях – троє, у Хмельницькому – двоє.

Всього за добу вакцинували 11 100 осіб, з яких 11 096 – першою дозою. Вакцину Pfizer отримали 3 588 осіб, Sinovac – 5602, CoviShield – 1896.

З початку кампанії першу дозу вакцин отримали 539 124 українця.

Варто зазначити, що станом на 24 квітня у світі було зроблено мільярд щеплень проти коронавірусу COVID-19. Приблизно така ж кількість людей вже отримала хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.