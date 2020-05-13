Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України Ігор Петрашко прогнозує, що безробіття в Україні за результатами 2020 року очікується на рівні 9,4 %.

Про це він сказав сьогодні на засіданні Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Петрашка, наразі в Україні налічується 486 764 особи, які мають статус безробітних.

“Коротко про оперативну ситуацію на ринку праці: графік показує, що у нас на цю мить статус безробітних отримали 486 764 особи. З них 197 тисяч зареєструвалися з 12 березня”, – повідомив він.

Міністр зазначив, що побоювання чиновників про те, що кількість безробітних збільшуватиметься через епідемію коронавірусу — виправдовуються.

“Що стосується прогнозів за результатами 2020 року: згідно з методологією міжнародної організації охорони праці, рівень безробіття складе 9,4 %, що є істотним зростанням з 8,2 % в попередньому році”, – наголосив він.