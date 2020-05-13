Про це він сказав сьогодні на засіданні Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.
За словами Петрашка, наразі в Україні налічується 486 764 особи, які мають статус безробітних.
“Коротко про оперативну ситуацію на ринку праці: графік показує, що у нас на цю мить статус безробітних отримали 486 764 особи. З них 197 тисяч зареєструвалися з 12 березня”, – повідомив він.
Міністр зазначив, що побоювання чиновників про те, що кількість безробітних збільшуватиметься через епідемію коронавірусу — виправдовуються.
“Що стосується прогнозів за результатами 2020 року: згідно з методологією міжнародної організації охорони праці, рівень безробіття складе 9,4 %, що є істотним зростанням з 8,2 % в попередньому році”, – наголосив він.
- Раніше повідомлялось, що у травні 2020 року кількість безробітних в Україні збільшилася на 48% в порівнянні з травнем 2019 року.