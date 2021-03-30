Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
29 березня було зроблено 14 433 щеплення проти COVID-19, першу дозу вакцини отримали 14 432 особи; завершила вакцинацію, отримавши обидві дози, одна особа, зазначив міністр.
Від початку кампанії з вакцинації, з 24 лютого, зроблено 212 898 щеплень, 1 дозу отримали 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – дві особи.
Найбільше щеплень у понеділок зробили в Києві (1 740), Дніпропетровській (1 290), Полтавській (840), Черкаській (800), Львівській (728) та Житомирській (700) областях.
Найменше – у Чернігівській (240), Одеській (310), Миколаївській (330), Херсонській (350), Волинській (370), Харківській та Чернівецькій (по 380) областях.
- В Україні за минулу добу, 29 березня, зафіксовано 10 533 нових випадки COVID-19. Захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.