Станом на 30 березня в Україні вже двоє людей отримали другу дозу вакцини проти COVID-19.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

29 березня було зроблено 14 433 щеплення проти COVID-19, першу дозу вакцини отримали 14 432 особи; завершила вакцинацію, отримавши обидві дози, одна особа, зазначив міністр.

Від початку кампанії з вакцинації, з 24 лютого, зроблено 212 898 щеплень, 1 дозу отримали 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – дві особи.

Найбільше щеплень у понеділок зробили в Києві (1 740), Дніпропетровській (1 290), Полтавській (840), Черкаській (800), Львівській (728) та Житомирській (700) областях.

Найменше – у Чернігівській (240), Одеській (310), Миколаївській (330), Херсонській (350), Волинській (370), Харківській та Чернівецькій (по 380) областях.