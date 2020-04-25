Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, станом на ранок 25 квітня в Україні загалом зафіксовано 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Протягом доби померли ще 8 осіб. Кількість летальних випадків зросла до 201 (станом на 24 квітня померлих було 193).

Водночас одужав 181 пацієнт. Кількість тих, хто одужав, зросла з 601 до 782 осіб.