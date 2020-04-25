Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Зокрема, станом на ранок 25 квітня в Україні загалом зафіксовано 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Протягом доби померли ще 8 осіб. Кількість летальних випадків зросла до 201 (станом на 24 квітня померлих було 193).
Водночас одужав 181 пацієнт. Кількість тих, хто одужав, зросла з 601 до 782 осіб.
Випадки зараження зафіксовані у всіх регіонах України:
- Вінницька область — 377 випадків;
- Волинська область — 212 випадки;
- Дніпропетровська область — 240 випадків;
- Донецька область — 27 випадків;
- Житомирська область — 337 випадків;
- Закарпатська область — 286 випадків;
- Запорізька область — 171 випадок;
- Івано-Франківська область — 700 випадків;
- Кіровоградська область — 306 випадків;
- м. Київ — 1159 випадків;
- Київська область — 519 випадків;
- Львівська область — 317 випадків;
- Луганська область — 28 випадків;
- Миколаївська область — 103 випадки;
- Одеська область — 183 випадки;
- Полтавська область — 169 випадків;
- Рівненська область — 483 випадки;
- Сумська область — 94 випадки;
- Тернопільська область — 565 випадків;
- Харківська область — 125 випадків;
- Херсонська область — 79 випадків;
- Хмельницька область — 66 випадків;
- Чернівецька область — 1308 випадків;
- Черкаська область — 249 випадків;
- Чернігівська область — 22 випадки.
- Вчора повідомлялось, що у порівнянні з 23 квітнем, кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні зменшилася, а число пацієнтів, котрі одужали, перевищило позначку в 600 осіб.