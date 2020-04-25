Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, станом на ранок 25 квітня в Україні загалом зафіксовано 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Протягом доби померли ще 8 осіб. Кількість летальних випадків зросла до 201 (станом на 24 квітня померлих було 193).

Водночас одужав 181 пацієнт. Кількість тих, хто одужав, зросла з 601 до 782 осіб.

Випадки зараження зафіксовані у всіх регіонах України:

  • Вінницька область — 377 випадків;
  • Волинська область — 212 випадки;
  • Дніпропетровська область — 240 випадків;
  • Донецька область — 27 випадків;
  • Житомирська область — 337 випадків;
  • Закарпатська область — 286 випадків;
  • Запорізька область — 171 випадок;
  • Івано-Франківська область — 700 випадків;
  • Кіровоградська область — 306 випадків;
  • м. Київ — 1159 випадків;
  • Київська область — 519 випадків;
  • Львівська область — 317 випадків;
  • Луганська область — 28 випадків;
  • Миколаївська область — 103 випадки;
  • Одеська область — 183 випадки;
  • Полтавська область — 169 випадків;
  • Рівненська область — 483 випадки;
  • Сумська область — 94 випадки;
  • Тернопільська область — 565 випадків;
  • Харківська область — 125 випадків;
  • Херсонська область — 79 випадків;
  • Хмельницька область — 66 випадків;
  • Чернівецька область — 1308 випадків;
  • Черкаська область — 249 випадків;
  • Чернігівська область — 22 випадки.

  • Вчора повідомлялось, що у порівнянні з 23 квітнем, кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні зменшилася, а число пацієнтів, котрі одужали, перевищило позначку в 600 осіб.