Станом на 3 червня в Україні перевірили понад 4 800 укриттів. Серед них зачиненими виявилися – 252.

Джерело: МВС України.

“Станом на зараз перевірили понад 4 800 укриттів по Україні. Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання – 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків”, – зазначив глава МВС України Ігор Клименко.

За його словами, зараз більше ніж 5 300 рятувальників, поліціянтів та представників місцевих органів виконавчої влади проводять ревізії бомбосховищ на території України. Такі перевірки триватимуть й надалі.

Нагадаємо, що вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко оголосив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі. Зокрема, Кабінет міністрів України під час позачергового засідання затвердив протокольне рішення про перевірку роботи всіх об’єктів цивільного захисту в Україні.

Своєю чергою, правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.