Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків”, – йдеться в повідомленні.

Випадки зараження зафіксовані у всіх регіонах України:

  • Вінницька область — 377 випадків;
  • Волинська область — 212 випадки;
  • Дніпропетровська область — 240 випадків;
  • Донецька область — 27 випадків;
  • Житомирська область — 337 випадків;
  • Закарпатська область — 286 випадків;
  • Запорізька область — 171 випадок;
  • Івано-Франківська область — 700 випадків;
  • Кіровоградська область — 306 випадків;
  • м. Київ — 1159 випадків;
  • Київська область — 519 випадків;
  • Львівська область — 317 випадків;
  • Луганська область — 28 випадків;
  • Миколаївська область — 103 випадки;
  • Одеська область — 183 випадки;
  • Полтавська область — 169 випадків;
  • Рівненська область — 483 випадки;
  • Сумська область — 94 випадки;
  • Тернопільська область — 565 випадків;
  • Харківська область — 125 випадків;
  • Херсонська область — 79 випадків;
  • Хмельницька область — 66 випадків;
  • Чернівецька область — 1308 випадків;
  • Черкаська область — 249 випадків;
  • Чернігівська область — 22 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 квітня 2020 року до Центру надійшло 1451 повідомлення про підозру на COVID-19.

Всього з початку 2020 року надійшло 23 969 повідомлень про підозру на COVID-19.

  • Вчора повідомлялось, що у порівнянні з 23 квітнем, кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні зменшилася, а число пацієнтів, котрі одужали, перевищило позначку в 600 осіб.