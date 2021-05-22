В Україні вже повністю вакциновані проти COVID-19 понад 70 тис. осіб

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, від початку кампанії було щеплено 977 011 осіб, з них отримали 1 дозу – 977 009 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 72 302. Загалом було проведено 1 049 311 щеплень.
За минулу добу, 21 травня, щепили проти коронавірусу 17 583 осіб. Одну дозу отримали 6 091 людина, повністю імунізовані – 11 492.
Протягом доби працювали 300 мобільних бригад та 336 пункти щеплення.
Станом на 21 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 580 616 осіб.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.