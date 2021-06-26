В Україні вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, у яких щеплюють людей, які записалися до листа очікування через застосунок "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомили в МОЗ.

Зазначається, що центри вакцинації відкрилися в усіх регіонах. Найбільше їх у: Дніпропетровській (19 центрів), Вінницькій (13), Херсонській (12), Львівській (12) та Одеській (10) областях.

Водночас, у Черкаській та у Полтавській областях функціонує по 7 центрів; у Чернівецькій, Рівненській та Київській – по 6 центрів; у Донецькій, Закарпатській та Запорізькій – по 5 центрів.

Крім того, 4 центри працюють у Волинській області; 3 – у Харківській, по 2 у Житомирській, Хмельницькій та Луганській областях.

Також по 1 центру відкрито у Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській областях та у Києві.

Щеплення в центрах масової вакцинації здійснюється безоплатно вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Вакцинуватися там можна після попереднього запису на вакцинацію через застосунок “Дія”, контакт-центр МОЗ, реєстратури територіальних центрів первинної медико-санітарної допомоги або у свого сімейного лікаря. Пацієнту надійде запрошення на щеплення на конкретний день і час. Із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Першочергово щеплення роблять людям віком старше 60 років. Отримати вакцину можуть також українці віком 18-59 років, які мають супутні захворювання.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.