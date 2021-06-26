Про це повідомили в МОЗ.
Зазначається, що центри вакцинації відкрилися в усіх регіонах. Найбільше їх у: Дніпропетровській (19 центрів), Вінницькій (13), Херсонській (12), Львівській (12) та Одеській (10) областях.
Водночас, у Черкаській та у Полтавській областях функціонує по 7 центрів; у Чернівецькій, Рівненській та Київській – по 6 центрів; у Донецькій, Закарпатській та Запорізькій – по 5 центрів.
Крім того, 4 центри працюють у Волинській області; 3 – у Харківській, по 2 у Житомирській, Хмельницькій та Луганській областях.
Також по 1 центру відкрито у Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській областях та у Києві.
Щеплення в центрах масової вакцинації здійснюється безоплатно вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Вакцинуватися там можна після попереднього запису на вакцинацію через застосунок “Дія”, контакт-центр МОЗ, реєстратури територіальних центрів первинної медико-санітарної допомоги або у свого сімейного лікаря. Пацієнту надійде запрошення на щеплення на конкретний день і час. Із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Першочергово щеплення роблять людям віком старше 60 років. Отримати вакцину можуть також українці віком 18-59 років, які мають супутні захворювання.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.