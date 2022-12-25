Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в етері телемарафона.
За її словами, в Україні не просто очікують, що систем буде більше, а й працюють над цим.
“Я можу процитувати президента Зеленського на його пресконференції з Байденом; “Я можу сказати дякую за системи Patriot і наступний меседж – що нам треба більше Patriot”. Я сподіваюсь, що ми зможемо контрактувати на майбутнє деякі системи”, — сказала вона.
На сьогодні вже є результати візиту президента Володимира Зеленського до США. Після промови у Конгресі “дуже сильно активізувався процес ухвалення рішень”.
“Ми вже маємо за добу, поки поверталися до України, конкретні серйозні результати – і законопроєкт про можливість притягнення російських злочинців до відповідальності у США, і допомога Україні на 45 млрд доларів, і поправка про надання повноважень прокурору США про використання конфіскованих російських активів в якості допомоги Україні, і робота по безпековому пакету, в якому є Patriot, але там не тільки вони, там багато нових спроможностей”, — зауважила Оксана Маркарова.
- США надішлють Україні комплекти високоточних бомб, які перетворюватимуть наявні некеровані боєприпаси на високоточні “розумні” бомби, відомі як Joint Direct Attack Munitions (JDAM), а також системи ППО Patriot.
- Білий дім вважає, що президент Володимир Зеленський навів “дуже переконливу” аргументацію американській громадськості та законодавцям щодо необхідності постійної допомоги США Україні, заявив високопосадовець Білого дому.
- Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідером США Джо Байденом подарував йому медаль за бойові заслуги командира HIMARs із Бахмута.
- На початку зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден розкритикував вторгнення Росії в Україну та пообіцяв продовжувати підтримку Києва.