Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в етері телемарафона.

За її словами, в Україні не просто очікують, що систем буде більше, а й працюють над цим.

“Я можу процитувати президента Зеленського на його пресконференції з Байденом; “Я можу сказати дякую за системи Patriot і наступний меседж – що нам треба більше Patriot”. Я сподіваюсь, що ми зможемо контрактувати на майбутнє деякі системи”, — сказала вона.

На сьогодні вже є результати візиту президента Володимира Зеленського до США. Після промови у Конгресі “дуже сильно активізувався процес ухвалення рішень”.

“Ми вже маємо за добу, поки поверталися до України, конкретні серйозні результати – і законопроєкт про можливість притягнення російських злочинців до відповідальності у США, і допомога Україні на 45 млрд доларів, і поправка про надання повноважень прокурору США про використання конфіскованих російських активів в якості допомоги Україні, і робота по безпековому пакету, в якому є Patriot, але там не тільки вони, там багато нових спроможностей”, — зауважила Оксана Маркарова.