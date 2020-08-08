Про це він поінформував в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Очільник Уряду запевнив, що для того, щоб діти пішли в школи 1 вересня, проведені всі необхідні заходи і наради.
“Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік. Це важливо. Тому що люди переживають. Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізація дітей не відбудеться. Є маса прохань: пустіть хоч в перший клас хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. В нас навчальний рік починається 1 вересня. Ми вже провели всі необхідні заходи, наради. Ми запустили процеси в областях. Голови ОДА контролюють”, – зазначив Шмигаль.
Він уточнив, що в регіонах, які знаходяться в “червоних зонах” (з високим рівнем поширення коронавірусу), влада буде вводити для школярів двотижневий карантин. У таких випадках діти навчатимуться дистанційно.
“У тих регіонах, де є “червоні” обмеження, звичайно, буде введений карантин такий самий, який вводиться при інших епідеміях. Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на 2 тижні, діти вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть у школу”, – розповів Шмигаль.
(На відео – з 27:00)
- З 1 вересня навчання у школах відбуватиметься лише з дотриманням рекомендацій, які надало Міністерство охорони здоров’я. Без масок і з температурою до навчальних закладів не допускатимуть ні учнів, ні вчителів.
- МОЗ України не бачить підстав для масового тестування вчителів на COVID-19 перед початком навчального року.