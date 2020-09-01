В Україні з 1 вересня виріс розмір мінімальної заробітної плати і пенсій.

Про це повідомляють #Букви.

Так, мінімальна зарплата зросла до 5 тисяч гривень на місяць.

Відповідний законопроєкт 25 серпня ухвалила Верховна Рада України, а згодом підписав президент Володимир Зеленський.

Варто відзначити, що, згідно з держбюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата до 1 вересня становила 4723 грн в місячному розмірі. Відтак, підвищення склало 277 грн.

Зарплати бюджетників

У зв’язку з підвищенням “мінімалки” Кабінет Міністрів з 1 вересня також підвищив посадові оклади (тарифні ставки) бюджетникам.

Даним рішенням встановлюється посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в розмірі 2225 грн (що в співвідношенні з розміром мінімальної зарплати 5000 грн становитиме 44,5 %).

Варто зазначити, що розміри посадових окладів працівників визначаються на основі посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого до 1 вересня становив 2102 гривні.

Відтак, були підвищені розміри посадових окладів за всіма розрядами ЄТС (вони розраховані, виходячи з нового розміру окладу працівника 1-го розряду).

Так, посадовий оклад (тарифна ставка) 2 тарифного розряду складе 2425 гривень; 3 тарифного розряду – 2626 гривень; 4 тарифного розряду – 2826 гривень; 5 тарифного розряду – 3026 гривень і так далі.

Підвищення пенсій

На підставі збільшення розміру мінімальної зарплати з 1 вересня також підвищиться розмір мінімальної пенсії для ряду категорій громадян.

Згідно з повідомленням на сайті Пенсійного фонду України, буде підвищено мінімальний розмір пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки).

Відтак, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зросте з 1889,20 грн до 2000 грн. Підвищення становить 110,8 гривень.

Пенсії перерахують 1,6 млн пенсіонерів.

У нових розмірах пенсію нараховуватимуть вже з вересня 2020 року.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій із використанням нового показника мінімальної заробітної плати буде здійснюватися після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.