В Україні з 10 березня з'являться швидкі тести для виявлення коронавірусу

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба відомства.

“З 10 березня ми очікуємо надходження у наші лабораторії швидких тестів на виявлення коронавірусу. Швидкі тести відрізняються від тест-систем тим, що вони можуть використовуватися навіть поза межами лабораторії. Безпосередньо у ліжках хворого забирається біологічний матеріал, і лікар за 15 хв може виключити або встановити діагноз. Звичайно, швидкі тести потребуватимуть подальшого підтвердження у лабораторії, проте вони можуть оперативніше визначати подальшу тактику поводження з хворим”, – зазначив Ляшко.

Крім того, за його словами, продовжується проведення температурного скринінгу на прикордонних пунктах пропуску та в аеропортах. Вчора в міжнародному аеропорті Бориспіль після посадки літака була ізольована іноземна громадянка з симптомами ГРВІ. Екіпаж повідомив, що вона весь політ приймала ліки, в тому числі жарознижувальні. Лікарі прийняли рішення ізолювати іноземну громадянку в Олександрівську лікарню міста Києва та провести тестування.

Також вчора в Івано-Франківську була госпіталізована жінка, яка 24 лютого прибула з Італії. У пацієнтки була підвищена температура, кашель та інші ознаки гострого вірусного захворювання. Проведення тесту на грип дало негативний результат. Жінка перебуває в інфекційній лікарні. У неї було здійснено забір зразків з подальшим їх направленням на дослідження в лабораторію ЦГЗ.