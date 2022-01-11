В Україні з 16 січня набуває чинності 25 стаття Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Згідно з ним друковані засоби масової інформації мають видатися державною мовою.

Про це повідомляє Урядовий портал.

З неділі загальнодержавні та регіональні видання будуть мати лише кілька умов, аби продовжувати друк іноземною мовою.

“Відповідно до закону, друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою”, – йдеться в повідомленні.

Також мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати за змістом, обсягом та способом друку. При цьому випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

Книжкова палата України у 2021 році зазначала, що у країні виходили недержавною мовою і не мали українськомовної версії 217 газет та 107 найменувань журналів.

“16 січня – новий етап імплементації норм мовного Закону, який безумовно забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної. Української і справді стає більше”, – наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.